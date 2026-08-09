Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando TASS, Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha dichiarato: Sanae Takaichi, il Primo Ministro del Giappone, non ha avuto il coraggio di dire chi ha sganciato la bomba atomica sul suo paese 81 anni fa.

Durante il suo discorso alla cerimonia per l'81° anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, Takaichi non ha menzionato che gli Stati Uniti avevano sganciato la bomba su quella città.

Zakharova ha scritto su Telegram: La leadership attuale del Giappone crede che dischi volanti atomici siano caduti su Hiroshima e Nagasaki? Shiro Suzuki, il sindaco di Nagasaki, ha avuto il coraggio di dichiarare direttamente che la bomba è stata sganciata da un aereo militare americano.

Tre giorni prima, Kazumi Matsui, il sindaco di Hiroshima, e Takaichi, durante la cerimonia commemorativa dell'anniversario del bombardamento, non avevano nominato direttamente gli Stati Uniti come il paese che aveva effettuato l'attacco nucleare su quella città. Antonio Guterres, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, non lo ha fatto nemmeno nel suo messaggio.