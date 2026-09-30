Haider al-Aboudi: la missione della coalizione internazionale in Iraq è terminata

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Haider al-Aboudi, portavoce del governo iracheno, ha dichiarato ad Al Jazeera che la missione della coalizione internazionale è terminata e le vie di coordinamento comune rimarranno aperte.

Al-Aboudi ha detto che le istituzioni irachene sono pronte ad assumersi la responsabilità della sicurezza.

Il portavoce del governo iracheno ha sottolineato che l'Iraq cerca la stabilità interna e oggi è il giorno della sovranità del paese.

Al-Aboudi ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con i gruppi armati sulla questione della loro integrazione e che le cose stanno progredendo in questa direzione.

Ha sottolineato che l'Iraq si tiene lontano dai conflitti e dalle tensioni in corso nella regione.

Il portavoce del governo iracheno ha detto che il suo paese sta avanzando verso lo sviluppo delle capacità e il rafforzamento delle proprie capacità di difesa.

Ha aggiunto che il governo iracheno, in collaborazione con i paesi vicini, si sforza di controllare e garantire la sicurezza dei confini dell'Iraq.

Al-Aboudi ha sottolineato che l'Iraq ha adottato il principio del buon vicinato e si oppone all'uso del proprio territorio come punto di partenza per qualsiasi aggressione.