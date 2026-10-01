L'Unione Europea ha prorogato il divieto di volo per il Golfo Persico

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Centre Traveler, l'Agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione Europea oggi, mercoledì, ha prorogato il suo avviso sulle zone di tensione per il Golfo Persico e ha chiesto alle compagnie aeree di evitare di sorvolare le acque degli Emirati Arabi Uniti, del Bahrein, del Kuwait, dell'Oman e del Qatar fino a lunedì 16 novembre.

Questa è la seconda volta dalla pubblicazione iniziale di questo avviso in luglio.

Nell'avviso iniziale di questa agenzia, dopo la valutazione dei rischi regionali, era raccomandato alle compagnie aeree di evitare di volare in tutto lo spazio aereo degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo a tutte le altitudini e livelli di volo.

Tuttavia, questo avviso è stato rivisto in agosto e le zone incluse sono state limitate alle acque sopra il Golfo Persico e il Golfo di Oman.

Nell'aggiornamento pubblicato oggi mercoledì, si afferma che non ci sono stati cambiamenti nelle precedenti raccomandazioni, ad eccezione della proroga del termine.

Ciò avviene mentre l'aggressione illegale dell'America e del regime sionista contro il territorio dell'Iran e la messa in pericolo dello stretto strategico di Hormuz hanno causato tali problemi ad altri paesi, tra cui l'Unione Europea.