Muqtada al-Sadr: l'America paghi un risarcimento per i danni causati all'Iraq

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Russia Today, Muqtada al-Sadr, capo del movimento sadrista, oggi mercoledì, emanando un comunicato, ha descritto il ritiro delle forze americane dall'Iraq come il periodo de «l'indipendenza dell'Iraq e la fine definitiva dell'era della presenza dell'America e della coalizione internazionale».

Sadr in questo comunicato ha ringraziato coloro che ha chiamato «i precedenti resistenti tra i mujaheddin e gli Ansar», e poi ha annunciato una serie di posizioni e richieste relative alla fase successiva.

Sadr nel suo comunicato ha chiesto lo scioglimento immediato della brigata «Al-Yaum al-Maoud» e la trasformazione di «Jaish al-Imam» nell'istituzione «Ansar al-Imam al-Mahdi». Ha inoltre chiesto all'esercito americano di pagare un risarcimento per i danni causati dall'occupazione delle terre irachene e ha chiesto la presentazione di denunce legali in merito.

Sadr ha avvertito gli Stati Uniti e i paesi vicini circa le «conseguenze di un'ingerenza negli affari interni dell'Iraq» e ha sottolineato che ciò potrebbe portare alla rottura delle relazioni e a misure reciproche, in particolare nelle questioni politiche e ideologiche, nonché al coinvolgimento dell'Iraq nei conflitti regionali.

Riguardo alle relazioni con l'America, ha espresso la speranza che Washington agisca in modo diplomatico e reciproco ed eviti «l'arroganza verso l'Iraq, il suo governo e il suo popolo».