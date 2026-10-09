Riconoscimento di Reuters e AFP dell'operazione riuscita dello Yemen contro Riad

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, fonti informate in un colloquio con Agence France-Presse hanno annunciato che almeno un aereo nell'aeroporto di Re Khalid a Riad è stato gravemente danneggiato diverse ore dopo le potenti esplosioni in questo aeroporto.

Reuters, citando tre fonti, ha anche annunciato che il fumo osservato nell'aeroporto di Riad proveniva da un aereo.

Il portavoce delle forze armate yemenite la notte scorsa ha annunciato: Abbiamo preso di mira giovedì sera l'aeroporto di Re Khalid a Riad con due missili da crociera, l'aeroporto di Najran con un missile balistico e la base aerea di Khamis Mushait con un missile balistico.

Il generale di brigata Yahya Saree in un'altra parte del suo messaggio pubblicato sui social media, ha aggiunto: Questi attacchi, grazie a Dio, sono stati effettuati con precisione e impatto diretto e hanno causato una perturbazione del traffico aereo in due aeroporti e danni ad essi e alla base aerea.

I media hanno anche annunciato che almeno tre aerei sono stati danneggiati nell'attacco missilistico delle forze armate yemenite contro l'aeroporto di Riad, uno dei quali è stato gravemente distrutto.