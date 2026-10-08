Trump, ignorando la natura pacifica del programma nucleare di Teheran, ha affermato: L'Iran non può avere armi nucleari!

Un giornalista ha chiesto a Trump: Lei dice che i democratici la metteranno in stato di accusa. Per quale motivo?; Egli ha affermato: Loro stessi non lo sanno. Avrei potuto intraprendere azioni molto cattive contro Hillary Clinton. Avrei potuto intraprendere azioni molto molto cattive contro Joe Biden. Avrei potuto intraprendere azioni molto cattive contro Barack Obama. Ritengo che fare una cosa del genere sarebbe inappropriato, perché la carica presidenziale va trattata con rispetto!

Il presidente degli Stati Uniti, in risposta alla domanda di un giornalista sulle consultazioni con il presidente russo, ha detto: Oggi (tra qualche ora) ho programmato una telefonata. È il compleanno di Putin. Sono sicuro che anche voi lo festeggerete.