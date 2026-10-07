Sanaa: la Tempesta di Al-Aqsa è stata il risultato di decenni di occupazione

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira, il Ministero degli Affari Esteri del governo yemenita a Sanaa, in un comunicato in occasione del terzo anniversario della Tempesta di Al-Aqsa, ha annunciato: la Tempesta di Al-Aqsa è stata il risultato naturale di decenni di occupazione, assedio, massacri e violazione dei diritti del popolo palestinese, mentre il nemico continua a commettere crimini di guerra e genocidio a Gaza.

In questo comunicato si legge: la Tempesta di Al-Aqsa ha riportato la causa palestinese sulla scena, ha neutralizzato i progetti di normalizzazione e ha rivelato la sconfitta del nemico nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

Il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen ha dichiarato: apprezziamo e lodiamo i movimenti di resistenza, a capo dei quali Hamas, il Jihad islamico e gli altri gruppi di resistenza palestinesi, nonché Hezbollah del Libano, la Repubblica Islamica dell'Iran e l'asse della resistenza che hanno fatto molti sacrifici per sostenere la causa palestinese.

In questo comunicato si legge: lo Yemen continua a sostenere la Palestina per dovere religioso, umanitario e morale e saluta la perseveranza del popolo palestinese, la resistenza e i paesi e i popoli che sostengono la causa palestinese.

Il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen ha dichiarato: la comunità internazionale è chiamata ad assumersi le proprie responsabilità per fermare l'aggressione e porre fine all'occupazione. Sottolineiamo la solidarietà della leadership, del governo e del popolo dello Yemen con la Palestina, e la liberazione della Palestina rimarrà la priorità principale dello Yemen.