Secondo l'agenzia di stampa Abna, unità speciali delle forze terrestri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, in rappresentanza delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, con l'obiettivo di consolidare la diplomazia della difesa e la coesione nel contenimento dei flussi violenti regionali, hanno partecipato all'esercizio internazionale «Eurasia-Anti Terror 2026» ospitato da Minsk.

Il Sardar generale di brigata dei Guardiani Vali Madani, vice capo delle operazioni delle forze terrestri dei Guardiani, riguardo alla partecipazione a questo esercizio e alle priorità operative di questa manovra congiunta, ha dichiarato: il focus principale è la sinergia tra i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai per far fronte alle azioni estremiste e contenere seriamente i flussi violenti che sono riconosciuti come una minaccia comune per la sicurezza della regione.

Spiegando le dimensioni di questo esercizio, ha precisato: questa manovra congiunta si svolge con la partecipazione di 14 paesi membri e comitati affiliati dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e con la presenza di oltre 100 alti funzionari militari e di sicurezza per tre giorni nella capitale della Bielorussia.

Il vice capo delle operazioni delle forze terrestri dei Guardiani ha inoltre considerato l'elevazione del livello di cooperazione di sicurezza e antiterrorismo come la strategia principale dell'Iran su questo campo di addestramento e ha sottolineato l'importanza dello scambio di esperienze nell'affrontare le nuove minacce alla sicurezza.

La Repubblica Islamica dell'Iran in precedenza nel 1404, ospitando con successo l'esercizio antiterrorismo dei paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai chiamato «Sahand 2025», aveva compiuto un passo efficace nel concretizzare l'impegno attivo verso la diplomazia della difesa e la cooperazione regionale incentrata sulla sicurezza, e la presenza odierna delle forze speciali a Minsk è la continuazione dello stesso approccio strategico.