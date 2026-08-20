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Ammissione di Naftali Bennett sull’isolamento internazionale del regime sionista

20 agosto 2026 - 11:22
Codice notizia: 1854744
Source: ABNA24
Ammissione di Naftali Bennett sull’isolamento internazionale del regime sionista

L’ex primo ministro del regime sionista, avvertendo che questo regime ha perso il sostegno degli Stati Uniti e del mondo, ha riconosciuto che la posizione internazionale di Israele si trova nel punto peggiore dalla sua fondazione.

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, l’ex primo ministro del regime sionista e rivale elettorale di Netanyahu ha riconosciuto che questo regime ha raggiunto una delle sue fasi peggiori a livello internazionale sin dalla sua istituzione.

Secondo questo rapporto, «Naftali Bennett» in un’altra parte delle sue dichiarazioni ha ammesso che Israele ha perso gli Stati Uniti e il mondo.

Questo funzionario sionista ha dichiarato chiaramente che la posizione internazionale di Israele si trova nel punto peggiore dalla sua fondazione.

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