Il generale Abdollahi: La risposta dell'Iran alle nuove minacce nemiche è devastante

Secondo l'agenzia di stampa «Abna», il capo di stato maggiore generale delle forze armate, in un messaggio al capo ad interim del Ministero della Difesa in occasione del 31 agosto – Giornata dell'industria della difesa – ha dichiarato: «Qualsiasi errore di calcolo e qualsiasi minaccia convenzionale o nuova da parte dei nemici dovrà affrontare risposte rivoluzionarie, schiaccianti, fonte di pentimento e devastanti».
21 agosto 2026 - 22:40
Codice notizia: 1855241
Source: ABNA24
Il capo di stato maggiore generale delle forze armate iraniane, in un messaggio al capo ad interim del Ministero della Difesa, ha dichiarato: «Qualsiasi errore di calcolo e qualsiasi minaccia convenzionale o nuova da parte dei nemici riceverà una risposta rivoluzionaria, schiacciante, fonte di pentimento e devastante».
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