L'ambasciatore iraniano: i governi respingano e condannino le misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, Gholamhossein Darzi, ambasciatore e vice rappresentante permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, martedì sera ora locale (costa orientale degli USA) durante la riunione del Consiglio di Sicurezza su conflitti e sicurezza alimentare e sul ruolo del Consiglio di Sicurezza nel mitigare la crisi alimentare, ha dichiarato: i conflitti armati rimangono una delle principali cause della fame e dell'insicurezza alimentare, e senza affrontare le loro cause profonde, tra cui l'aggressione, l'occupazione, le misure coercitive illegali e la distruzione deliberata delle infrastrutture civili, non si può risolvere il problema.

Ha precisato: la risoluzione 2417 del Consiglio di Sicurezza del 2018 condanna l'affamamento dei civili come metodo di guerra e l'ostruzione dell'accesso umanitario. A Gaza, la guerra di genocidio di Israele contro il popolo palestinese è stata accompagnata da flagranti violazioni del diritto internazionale umanitario, tra cui il prendere di mira deliberatamente civili e infrastrutture civili e l'uso della fame come arma attraverso il blocco alimentare e la creazione sistematica di ostacoli agli aiuti umanitari.

L'alto diplomatico della Repubblica Islamica dell'Iran presso l'ONU ha sottolineato: tuttavia, nonostante l'entità di questi crimini, il Consiglio di Sicurezza è stato ripetutamente incapace di adempiere ai propri doveri ai sensi della Carta e di garantire la responsabilità, a causa del sostegno politico e degli ostacoli degli Stati Uniti.