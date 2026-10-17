Omaggio di Araghchi al memoriale dei comandanti martiri della Resistenza

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, al suo arrivo a Baghdad presso l'aeroporto internazionale di questa città, recandosi presso il sito del memoriale dei comandanti martiri della Resistenza, il generale martire Qassem Soleimani e il martire Abu Mahdi al-Muhandis, ha reso omaggio.
17 ottobre 2026 - 11:36
Codice notizia: 1879086
Source: ABNA24
Il Ministro degli Affari Esteri, al suo arrivo a Baghdad, ha reso omaggio presso il sito del memoriale dei comandanti martiri della Resistenza, il generale martire Qassem Soleimani e il martire Abu Mahdi al-Muhandis.
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