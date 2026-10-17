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Omaggio di Araghchi al memoriale dei comandanti martiri della Resistenza

17 ottobre 2026 - 11:36
Codice notizia: 1879086
Source: ABNA24
Omaggio di Araghchi al memoriale dei comandanti martiri della Resistenza

Il Ministro degli Affari Esteri, al suo arrivo a Baghdad, ha reso omaggio presso il sito del memoriale dei comandanti martiri della Resistenza, il generale martire Qassem Soleimani e il martire Abu Mahdi al-Muhandis.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, al suo arrivo a Baghdad presso l'aeroporto internazionale di questa città, recandosi presso il sito del memoriale dei comandanti martiri della Resistenza, il generale martire Qassem Soleimani e il martire Abu Mahdi al-Muhandis, ha reso omaggio.

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