Continuazione delle aggressioni israeliane nel sud della Siria: dai bombardamenti di artiglieria all'infiltrazione terrestre

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita "Rossiya al-Youm", i militari del regime sionista per il secondo giorno consecutivo hanno preso di mira con l'artiglieria posizioni intorno alla località di Beit Jinn nella periferia occidentale di Damasco.

Secondo rapporti dal campo, l'area di "Tell Bat al-Warda" intorno a Beit Jinn nella periferia di Damasco è stata bersagliata da artiglieria israeliana.

Contemporaneamente, nella periferia centrale di Quneitra, 9 veicoli con militari del regime sionista sono entrati nel villaggio di "Bureika".

Inoltre, quattro veicoli militari del regime sionista sono stati avvistati intorno al villaggio di "Al-Hanut" a sud di Quneitra.

Le forze sioniste nel villaggio di "Rasm al-Ajraf" a sud di Quneitra sono anche entrate nelle case e hanno effettuato perquisizioni e ispezioni.