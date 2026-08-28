Chuck Schumer: Trump dice bugie palesi sull'Iran

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita "Al-Manar", Chuck Schumer, leader della minoranza democratica al Senato degli Stati Uniti, ha dichiarato: sono passati 6 mesi da quando Trump ha scatenato una guerra contro l'Iran che ha messo in pericolo le nostre forze armate.

Ha aggiunto: sono passati sei mesi da quando Trump ha alimentato una guerra che ha causato un aumento astronomico del prezzo del carburante e la destabilizzazione del mondo.

Schumer ha sottolineato: l'amministrazione Trump pubblica bugie palesi sul proprio fallimento nella questione iraniana, mentre la realtà è che l'Iran, dopo sei mesi, controlla lo Stretto di Hormuz.