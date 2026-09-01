Pezeshkian: La sicurezza della regione dipende dal contrasto agli approcci basati sulla forza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, nel suo discorso al ventiseiesimo vertice dei capi di Stato membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dopo aver illustrato le principali sfide in materia di sicurezza ed economia nella regione, ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione tra i paesi membri per consolidare la stabilità e tracciare un futuro comune.

Il Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, riferendosi all'esperienza di oltre due decenni di attività dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ha indicato la creazione di fiducia, il rispetto della sovranità degli Stati, la non ingerenza negli affari interni e la cooperazione tra i governi come requisiti per il raggiungimento di una sicurezza duratura.

Pezeshkian, menzionando minacce quali terrorismo, estremismo violento, traffico di stupefacenti, criminalità organizzata transnazionale e criminalità informatica, ha anche citato l'intensificarsi della competizione geopolitica, le politiche unilaterali e l'uso della forza e della potenza militare come ulteriori fattori di preoccupazione per i paesi della regione e le economie emergenti.

Il Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran ha inoltre, riferendosi agli sviluppi recenti nell'Asia occidentale e agli attacchi degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, definito tali azioni come un'aggressione contro i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, dopo aver illustrato l'andamento della guerra e gli sviluppi successivi, ha ribadito la posizione dell'Iran riguardo agli impegni contenuti nel memorandum d'intesa di Islamabad.

In un'altra parte del suo intervento, Pezeshkian ha definito sicurezza e sviluppo due concetti interconnessi e inscindibili e ha sottolineato la necessità che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai presti contemporaneamente attenzione agli aspetti della sicurezza e dell'economia.

Il Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran ha indicato lo sviluppo del commercio intra-organizzativo, la facilitazione delle procedure doganali, lo sviluppo dei corridoi di trasporto, il collegamento di porti e centri logistici, l'aumento delle capacità di transito e il rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento come assi principali della cooperazione economica tra i membri.

Pezeshkian ha inoltre proposto tre iniziative nel campo della cooperazione economica, tra cui l'approfondimento della cooperazione finanziaria e bancaria e l'istituzione di una «Banca dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai», la creazione di un'unione di assicurazione alle esportazioni e agli investimenti e la formazione di un «Consorzio energetico dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai», e in ambito di sicurezza ha avanzato l'idea di istituire un Centro strategico di studi sulla sicurezza di questa organizzazione per identificare le minacce emergenti e rafforzare la stabilità regionale.