Nagdi in un'intervista ad Al-Mayadeen: Il nemico pagherà un prezzo pesante in caso di aggressione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale di brigata Mohammad Reza Nagdi, consigliere supremo del comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran, in un'intervista ad Al-Mayadeen ha dichiarato: se gli americani intendono prendere una decisione razionale nell'interesse dei propri interessi, non entreranno mai in un'altra guerra con Teheran. La maggior parte dei funzionari iraniani tende alla dottrina offensiva e la preferisce, poiché è molto utile dal punto di vista operativo.

La priorità dell'Iran è la deterrenza

Ha aggiunto: La cessazione della guerra è dovuta all'incapacità dell'America e agli ingenti danni che ha subito. La nostra priorità non è né la guerra né la negoziazione, ma il raggiungimento della deterrenza. Eravamo certi di ottenere la vittoria, ma non immaginavamo che questa vittoria sarebbe stata così facile da conseguire. Anche se costruissero un muro di cemento intorno all'Iran e vi mettessero delle guardie, il nostro paese resisterebbe con tutte le sue forze.

Il generale Nagdi ha chiarito: Il marchio di fabbrica dell'Iran in questa guerra sono state le nostre armi di produzione nazionale. Tutti gli impianti sono stati ricostruiti nei luoghi più sicuri e funzionano utilizzando tecnologie moderne. L'Iran ha centinaia di città e impianti industriali e può nascondere le sue produzioni in vari modi, sia sopra che sotto il suolo.

Il crollo dei sistemi di difesa aerea del nemico

Ha dichiarato: I sistemi di difesa aerea del nemico sono crollati a causa dell'enorme ondata di droni iraniani e dei nostri missili. Hanno persino usato le loro vecchie armi per contrastare questi attacchi. L'esercito americano è un guscio vuoto, una tigre di carta, e la sua capacità attuale è più debole di quanto mostri. Le portaerei e i caccia americani non sono così importanti come viene pubblicizzato, perché il mondo ha visto che le portaerei si sono fermate a mille chilometri dallo Stretto di Hormuz e non sono riuscite a muoversi.

Il generale Nagdi ha sottolineato: I rapporti tra il Corpo delle Guardie della Rivoluzione e il governo iraniano sono nel migliore dei modi e molto saldi. Il nemico deve sapere che in caso di aggressione contro di noi pagherà un prezzo pesante. Il nemico pensava di poter prendere il controllo dell'Iran in tre giorni – ma cosa è successo? Ora sono passati sei mesi.