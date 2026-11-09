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Dietro le quinte del progetto dei bracci mediatici arabi contro la resistenza irachena

9 novembre 2026 - 11:32
Codice notizia: 1888393
Source: ABNA24
Dietro le quinte del progetto dei bracci mediatici arabi contro la resistenza irachena

Il portavoce di uno dei movimenti della resistenza irachena ha affrontato gli obiettivi dietro le quinte delle note reti arabe contro personalità eminenti di questo paese.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Maalomah, Ali al-Fatlawi, portavoce ufficiale del movimento iracheno Ansar Allah al-Aufiya affiliato ai gruppi di resistenza islamica di questo paese, ha sottolineato che le reti satellitari Al-Arabiya, Al-Jazeera e Al-Hadath perseguono un progetto mirato e pianificato contro i gruppi di resistenza e le loro armi.

Ha aggiunto che queste reti arabe cercano di danneggiare l'immagine dei leader della resistenza e di coloro che si sono opposti alla capitolazione davanti agli elementi dietro le quinte di queste reti. La linea giornalistica e politica di queste reti è condotta contro il corrente sciita con obiettivi settari e prendendo di mira la stabilità interna.

Al-Fatlawi ha detto: Perché queste reti non perseguono la grande corruzione che esiste tra alcune personalità irachene e cercano solo di danneggiare l'immagine delle forze di resistenza?

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