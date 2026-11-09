Dietro le quinte del progetto dei bracci mediatici arabi contro la resistenza irachena

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Maalomah, Ali al-Fatlawi, portavoce ufficiale del movimento iracheno Ansar Allah al-Aufiya affiliato ai gruppi di resistenza islamica di questo paese, ha sottolineato che le reti satellitari Al-Arabiya, Al-Jazeera e Al-Hadath perseguono un progetto mirato e pianificato contro i gruppi di resistenza e le loro armi.

Ha aggiunto che queste reti arabe cercano di danneggiare l'immagine dei leader della resistenza e di coloro che si sono opposti alla capitolazione davanti agli elementi dietro le quinte di queste reti. La linea giornalistica e politica di queste reti è condotta contro il corrente sciita con obiettivi settari e prendendo di mira la stabilità interna.

Al-Fatlawi ha detto: Perché queste reti non perseguono la grande corruzione che esiste tra alcune personalità irachene e cercano solo di danneggiare l'immagine delle forze di resistenza?