La guerra con l'Iran e il malcontento verso Israele hanno causato la sconfitta dei repubblicani

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando il sito del giornale transregionale «Al-Quds Al-Arabi», Donald Trump in un colloquio con il programma «60 Minutes» della rete CBS, analizzando le ragioni della sconfitta del partito repubblicano alle elezioni del Congresso, ha precisato che la guerra contro l'Iran e l'aumento del prezzo della benzina sono stati tra i principali fattori del malcontento della gente.

Riferendosi anche alla situazione del regime israeliano, ha detto: «Incredibilmente, esiste un malcontento molto forte verso Israele tra gli elettori.»

Il presidente dell'America nel prosieguo di questa intervista, difendendo le sue azioni militari durante la presidenza, ha dichiarato di aver preso di mira le infrastrutture nucleari dell'Iran utilizzando bombardieri «B-2».

Affermando che le azioni militari contro l'Iran sono state storicamente la decisione giusta, ha detto: «Se l'Iran avesse posseduto armi nucleari durante la mia presidenza, sarei stato biasimato molto più di adesso.»

Trump inoltre, riferendosi al ruolo degli alleati dell'America nella regione, ha affermato che senza il sostegno degli Stati Uniti, il regime israeliano e gli altri alleati nella regione non sarebbero stati in grado di sopravvivere, e ha aggiunto: «I paesi che abbiamo sostenuto devono rimborsare tutti i costi imposti all'America durante la guerra.»

In un'altra parte di questo colloquio, Trump in risposta alla possibilità di continuazione delle tensioni, sottolineando il suo approccio severo, ha annunciato che se necessario condurrà nuovamente attacchi militari contro l'Iran.

Egli inoltre riguardo alla sua politica sull'immigrazione, riconoscendo la severità delle misure di espulsione dei migranti, ha promesso che prima della fine del suo mandato metterà all'ordine del giorno l'emissione di ampie amnistie.