Possibili indagini del Congresso contro tre persone vicine a Trump

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Reuters ha riferito che dopo la vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato in America e il trasferimento della presidenza dei comitati del Congresso a questa corrente a gennaio, Robert Garcia, membro del Congresso e candidato alla presidenza del comitato di vigilanza della Camera dei rappresentanti, ed Elizabeth Warren, senatrice e candidata alla presidenza del comitato bancario del Senato, hanno previsto che Pete Hegseth, ministro della Guerra, Elon Musk e Stephen Miller, nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca, saranno tra le prime persone a essere oggetto di indagini.

Secondo questo rapporto, Garcia ha sottolineato che l'attenzione delle indagini sarà sul ruolo di Elon Musk nel licenziamento dei dipendenti del governo federale l'anno scorso e sul ruolo di Stephen Miller nell'elaborazione e attuazione di rigide politiche sull'immigrazione. Warren ha anche annunciato la possibilità di avviare indagini su grandi aziende.

Garcia ha precisato che Pete Hegseth deve essere rimosso.

Hakeem Jeffries, leader dei democratici alla Camera dei rappresentanti, ha anche annunciato che sostiene con tutte le forze gli sforzi di Thomas Massie, membro repubblicano, per agire contro Hegseth.