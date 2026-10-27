L'esercito americano ha iniziato a scavare tombe provvisorie

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna, l'esercito americano ha condotto un'esercitazione per la creazione di luoghi di sepoltura provvisori su larga scala al fine di mantenere la prontezza contro possibili conflitti militari su vasta scala.

Il portale Defense News, citando l'esercito americano, ha riferito che questa esercitazione è stata condotta con l'obiettivo di esaminare la capacità delle forze di questo paese di scavare rapidamente tombe provvisorie in condizioni di guerra e di gestire questo processo in caso di conflitti importanti.

È stato anche riferito che l'obiettivo principale di questa esercitazione era aumentare la velocità delle operazioni di sepoltura provvisoria preservando al contempo i resti dei corpi per l'identificazione precisa dei militari uccisi.

Questa esercitazione si è tenuta nello stato della Carolina del Nord con la partecipazione di ingegneri militari, soccorritori e specialisti di settori correlati. Le forze partecipanti hanno utilizzato attrezzature speciali, tra cui bulldozer, per eseguire le operazioni al fine di valutare la velocità e l'efficienza della creazione di luoghi di sepoltura provvisori in condizioni di emergenza.

L'esercito americano intende anche organizzare la fase successiva di questa esercitazione nella primavera del 2027.