Agenzia di stampa Abna – Gruppo politico: meno di 24 ore dopo l'attacco del CENTCOM contro tre petroliere iraniane, l'IRGC ha effettuato due operazioni distinte, colpendo una portaerei e un cacciatorpediniere americano con missili balistici e distruggendo un'unità navale nemica telecomandata (USV) nei pressi dello Stretto di Hormuz. Questa azione è stata una risposta decisa all'aggressione americana, e le navi da guerra nemiche hanno lasciato l'area dopo aver subito danni.

L'Ufficio Relazioni Pubbliche dell'IRGC, domenica mattina presto, nel comunicato n. 10 ha dichiarato: Le forze aerospaziali dell'IRGC hanno attaccato con diversi missili balistici la portaerei e un cacciatorpediniere dell'esercito americano – assassino di bambini e aggressore – che stavano molestando le navi iraniane e partecipavano al blocco navale.

Secondo il comunicato, le due navi da guerra, dopo aver subito danni e per timore di un nuovo attacco, sono state costrette a fuggire dalla zona di conflitto. L'IRGC ha sottolineato che il nemico aggressore, che per anni si è agitato nella regione con falso orgoglio e pretese infondate, oggi è stato costretto ad ammettere ufficialmente che due navi da guerra della Marina americana sono state attaccate. L'ammissione del CENTCOM riguardo a questa operazione è stata valutata come una prova vivente della sconfitta strategica del nemico e una dimostrazione della potenza offensiva dell'IRGC.

Poche ore dopo, l'Ufficio Relazioni Pubbliche dell'IRGC nel comunicato n. 11 ha riferito che un'unità navale telecomandata (USV) dell'esercito terrorista americano è stata colpita dalle forze navali dell'IRGC. Questo USV, che tentava di entrare nella zona protetta dello Stretto di Hormuz, è stato attaccato. L'IRGC, richiamando la gestione strategica di questa vitale via d'acqua da parte della Repubblica Islamica dell'Iran, ha sottolineato che qualsiasi mossa disperata del nemico è sotto la sorveglianza dei combattenti della marina dell'IRGC e riceverà una risposta ferma. Gli Stati Uniti devono sapere che non hanno altra scelta che abbandonare la regione e desistere dalle loro malefatte.

Questa operazione è stata condotta in un momento in cui ieri il CENTCOM aveva annunciato l'attacco contro tre petroliere legate all'IRGC. L'IRGC, con questa azione, ha dato una risposta schiacciante all'aggressione americana e ha dimostrato ancora una volta che le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran sono determinate e risolute nel difendere la sicurezza dell'Iran islamico.

In conclusione dei suoi comunicati, l'IRGC ha avvertito che in caso di continuazione delle azioni ostili e aggressive, il regime americano deve aspettarsi risposte ancora più severe. Siamo più forti che mai, e la vittoria appartiene al popolo dell'Iran islamico resiliente; la sconfitta e il rammarico saranno il destino certo degli aggressori.