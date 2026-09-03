Critiche al silenzio dell'UNICEF sui crimini contro i bambini iraniani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il rappresentante iraniano all'ONU mercoledì (ora di New York), nel secondo giorno della riunione del Consiglio esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) a New York, ha definito i «raid aerei e missilistici degli Stati Uniti e del regime sionista» contro i civili in territorio iraniano come «crimine di guerra e tentativo di genocidio» e ha chiesto all'UNICEF di condannare esplicitamente questi attacchi invece di tacere, e di mettere le prove documentate sulle vittime bambini al primo posto delle sue priorità globali.

Il rappresentante iraniano, criticando la posizione dell'UNICEF sugli attacchi alla scuola di Minab e ad altre aree, ha dichiarato: «Quando i bambini vengono uccisi o i loro diritti vengono gravemente violati, il silenzio non può essere considerato neutralità. Un'organizzazione che difende i diritti dei bambini deve essere pronta a condannare chiaramente queste violazioni, ad agire per il rispetto del diritto internazionale e a mantenere la protezione dei bambini al centro dell'attenzione mondiale».

Ha inoltre invitato l'UNICEF a cooperare con i meccanismi di responsabilità dell'ONU affinché le prove delle violazioni dei diritti dei bambini portino a «accertamento della verità, responsabilità e adeguato risarcimento».

Dopo l'intervento del rappresentante della Repubblica Islamica dell'Iran, il rappresentante degli Stati Uniti ha cercato di giustificare le azioni aggressive statunitensi e ha affermato che Washington agisce secondo le leggi di guerra per evitare danni a persone e strutture civili.

Il rappresentante della Repubblica Islamica dell'Iran, in risposta alle affermazioni del rappresentante statunitense, ha definito le sue dichiarazioni «diffusione di menzogne, accuse infondate e un vano tentativo di distogliere l'opinione pubblica dai crimini barbarici dei due regimi di Stati Uniti e Israele» e ha sottolineato che il silenzio di fronte a questa catastrofe equivale a «complicità di fatto nel crimine».

Il rappresentante iraniano, ricordando che nel suo intervento aveva citato solo una «piccolissima parte» delle atrocità, ha dichiarato che l'entità del crimine è molto più ampia del martirio di 168 studenti nella scuola di Minab, dei martiri del palazzetto dello sport di Lamerd e dei recenti martiri alla cerimonia di nozze di Sirik.

Il rappresentante iraniano ha precisato che le statistiche non si limitano a questi martiri e ad «altri 40 bambini circa» uccisi durante la guerra di 12 giorni di Khordad 1404 (giugno 2025).

Ha sottolineato: «Questi fascicoli non verranno mai archiviati e utilizzeremo tutti i canali legali internazionali per perseguirli fino al raggiungimento della giustizia.»