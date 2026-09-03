Movimento «Nujaba» iracheno: i sogni colonialisti di Trump nel nostro paese non si realizzeranno

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il sito di notizie «Al-Ahd», Akram al-Kaabi, segretario generale del movimento iracheno «Nujaba», ha dichiarato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, crede erroneamente che dopo non essere riuscito a ottenere una vittoria in Iran, possa ottenere una vittoria in Iraq.

Al-Kaabi ha aggiunto: «Trump è un bugiardo professionista e cerca vittorie mediatiche, ma non permetteremo che ciò si realizzi nemmeno a livello propagandistico e mediatico.»

Ha anche sottolineato: «Le ambizioni colonialiste di Trump nel nostro paese, l'Iraq, non si realizzeranno mai.»