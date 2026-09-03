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Movimento «Nujaba» iracheno: i sogni colonialisti di Trump nel nostro paese non si realizzeranno

3 settembre 2026 - 11:11
Codice notizia: 1860845
Source: ABNA24
Movimento «Nujaba» iracheno: i sogni colonialisti di Trump nel nostro paese non si realizzeranno

Il segretario generale del movimento iracheno «Nujaba» ha sottolineato che gli obiettivi del presidente americano, così come non si sono realizzati in Iran, non si realizzeranno neppure in Iraq.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il sito di notizie «Al-Ahd», Akram al-Kaabi, segretario generale del movimento iracheno «Nujaba», ha dichiarato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, crede erroneamente che dopo non essere riuscito a ottenere una vittoria in Iran, possa ottenere una vittoria in Iraq.

Al-Kaabi ha aggiunto: «Trump è un bugiardo professionista e cerca vittorie mediatiche, ma non permetteremo che ciò si realizzi nemmeno a livello propagandistico e mediatico.»

Ha anche sottolineato: «Le ambizioni colonialiste di Trump nel nostro paese, l'Iraq, non si realizzeranno mai.»

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