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Il Comando di Khatam al-Anbiya ha avvertito l'esercito terrorista americano

6 settembre 2026 - 11:34
Codice notizia: 1862132
Source: ABNA24
Il Comando di Khatam al-Anbiya ha avvertito l'esercito terrorista americano

Il portavoce del Comando centrale di Khatam al-Anbiya ha avvertito l'esercito terrorista americano e ha dichiarato: la continuazione di queste azioni comporterà colpi delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran contro le navi da guerra americane.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il portavoce del Comando centrale di Khatam al-Anbiya ha dichiarato sabato sera in un comunicato: viene lanciato un avvertimento all'esercito terrorista americano che, in caso di proseguimento delle malefatte, insicurezza e molestie alle navi iraniane e del blocco navale dell'Iran, i colpi delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran contro le navi da guerra americane nella regione saranno più duri di prima, ed esiste anche la possibilità della loro estensione.

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