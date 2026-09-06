Il Comando di Khatam al-Anbiya ha avvertito l'esercito terrorista americano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il portavoce del Comando centrale di Khatam al-Anbiya ha dichiarato sabato sera in un comunicato: viene lanciato un avvertimento all'esercito terrorista americano che, in caso di proseguimento delle malefatte, insicurezza e molestie alle navi iraniane e del blocco navale dell'Iran, i colpi delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran contro le navi da guerra americane nella regione saranno più duri di prima, ed esiste anche la possibilità della loro estensione.