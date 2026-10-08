Gli studenti dell'Università di Edimburgo si sono sollevati contro il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando The National Scot, circa 200 membri del personale e studenti dell'Università di Edimburgo, nell'anniversario della gloriosa operazione Tempesta di Al-Aqsa contro il regime sionista il 7 ottobre 2023, hanno partecipato a un raduno di protesta contro le relazioni di questa università con gli occupanti infanticidi e la «complicità nel genocidio» a Gaza.

I manifestanti hanno dichiarato di essere stanchi delle ripetute richieste rivolte all'università negli ultimi 3 anni di recidere i suoi legami con le aziende sioniste.

Questa protesta prosegue una serie di azioni precedenti contro le decisioni di investimento e le partnership dell'università; azioni che hanno incluso scritte sui edifici dell'università e la firma di petizioni in cui si chiede all'università di «ritirare immediatamente i suoi investimenti» e di «porre fine a tutti i contratti» con le aziende complici dei sionisti.