Al Jazeera analizza: perché le sanzioni statunitensi non possono piegare l'Iran?

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sito di Al Jazeera scrive in un articolo: Gli Stati Uniti, nelle loro guerre contemporanee, non sono riusciti a raggiungere nessuno degli obiettivi prefissati. Le scene storiche all'aeroporto di Kabul, il volo dell'elicottero sull'ambasciata americana ad Hanoi, la morte di 60.000 militari nella guerra del Vietnam e la firma dell'accordo di Parigi per il ritiro di Washington da quel conflitto, il lancio di migliaia di tonnellate di bombe sull'Afghanistan e il ritiro improvviso da quel paese, che somigliava più a una fuga, tutto ciò ci ricorda un punto fondamentale.

Oggi, la guerra contro l'Iran da parte degli Stati Uniti e del regime sionista avrebbe dovuto portare alla distruzione del programma nucleare e missilistico e alla caduta del regime in carica, ma questi obiettivi non sono stati raggiunti. Ogni attacco statunitense incontra una risposta iraniana, il che significa che gli iraniani non si sono arresi e la loro volontà non è stata indebolita.

Le sanzioni imposte all'Iran ricordano quelle di oltre quarant'anni fa. Dopo l'invasione irachena del Kuwait, gli Stati Uniti imposero sanzioni e un blocco contro quel paese, impedendo l'arrivo di cibo e medicine in Iraq, ma nel caso dell'Iran la situazione è diversa.

Il territorio iraniano è diverse volte più grande di quello iracheno. I paesi che circondano l'Iran non sono ostili al regime in carica a Teheran. L'Iran ha lunghe frontiere terrestri con Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaigian e Iraq, e attraverso l'Iraq vengono soddisfatte le necessità iraniane.

Inoltre, l'Iran ha 700 chilometri di confine marittimo a nord ed è in contatto con i paesi settentrionali, in particolare con la Russia. Per questo motivo, per quanto le sanzioni vengano inasprite, non possono piegare gli iraniani.

La cosa interessante è che ora si parla più della riapertura dello Stretto di Hormuz, che non era la causa dell'inizio della guerra, che degli obiettivi che gli Stati Uniti e il regime sionista perseguivano con l'inizio dell'aggressione contro l'Iran.