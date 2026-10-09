Pezeshkian: I nemici non possono assediare l'Iran così facilmente

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Massoud Pezeshkian questa sera giovedì, prima di partire per il Turkmenistan per partecipare e parlare a due vertici del Consiglio dei capi di Stato della Comunità degli Stati Indipendenti — come ospite speciale — e al vertice ambientale dei capi di Stato dei paesi costieri del Mar Caspio, ha dichiarato: Questo viaggio avviene su invito ufficiale del presidente del Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow.

Sottolineando che il Mar Caspio è attualmente esposto a una minaccia ambientale e che la partecipazione al vertice ambientale dei capi di Stato dei paesi costieri del Mar Caspio è importante da questo punto di vista, ha aggiunto: Il Mar Caspio è un capitale per le generazioni future; se l'ambiente viene danneggiato, sorgeranno numerosi problemi per i paesi rivieraschi del Caspio.

Il presidente ha proseguito: Gli inquinamenti esistenti, la diminuzione dell'afflusso e il prosciugamento del Caspio, nonché l'aumento della pesca dei prodotti acquatici, sono problemi con cui la regione si confronta e si prevede che in questo viaggio si terranno colloqui in merito.

Pezeshkian ha sottolineato: Inoltre, il viaggio in Turkmenistan è una buona opportunità per avere colloqui con i paesi presenti a questi due vertici sulle relazioni multilaterali e sul contrasto all'unilateralismo, sulla cooperazione nel settore energetico e su altre questioni politiche, economiche, sociali e di sicurezza.