  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

Pezeshkian: I nemici non possono assediare l'Iran così facilmente

9 ottobre 2026 - 22:32
Codice notizia: 1875813
Source: ABNA24
Pezeshkian: I nemici non possono assediare l'Iran così facilmente

Il presidente ha sottolineato: I nemici non possono assediare l'Iran così facilmente, perché l'Iran ha 15 paesi vicini.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Massoud Pezeshkian questa sera giovedì, prima di partire per il Turkmenistan per partecipare e parlare a due vertici del Consiglio dei capi di Stato della Comunità degli Stati Indipendenti — come ospite speciale — e al vertice ambientale dei capi di Stato dei paesi costieri del Mar Caspio, ha dichiarato: Questo viaggio avviene su invito ufficiale del presidente del Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow.

Sottolineando che il Mar Caspio è attualmente esposto a una minaccia ambientale e che la partecipazione al vertice ambientale dei capi di Stato dei paesi costieri del Mar Caspio è importante da questo punto di vista, ha aggiunto: Il Mar Caspio è un capitale per le generazioni future; se l'ambiente viene danneggiato, sorgeranno numerosi problemi per i paesi rivieraschi del Caspio.

Il presidente ha proseguito: Gli inquinamenti esistenti, la diminuzione dell'afflusso e il prosciugamento del Caspio, nonché l'aumento della pesca dei prodotti acquatici, sono problemi con cui la regione si confronta e si prevede che in questo viaggio si terranno colloqui in merito.

Pezeshkian ha sottolineato: Inoltre, il viaggio in Turkmenistan è una buona opportunità per avere colloqui con i paesi presenti a questi due vertici sulle relazioni multilaterali e sul contrasto all'unilateralismo, sulla cooperazione nel settore energetico e su altre questioni politiche, economiche, sociali e di sicurezza.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha