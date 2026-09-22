Vance: Vogliamo impedire la ricostruzione del programma nucleare iraniano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, «JD Vance», il vicepresidente degli Stati Uniti, in un colloquio con Newsmax, ha sottolineato che Washington mira a che l'Iran non disponga delle risorse e delle infrastrutture necessarie per ricostruire il suo programma nucleare.

Le dichiarazioni di Vance sono state fatte mentre la conoscenza dell'arricchimento e la tecnologia nucleare acquisite in Iran non possono essere «distrutte» e anche dopo danni alle strutture, esiste la possibilità di ricostruire le capacità tecniche.

Gli attacchi militari possono danneggiare l'infrastruttura nucleare dell'Iran o ritardare temporaneamente le attività, ma la conoscenza e l'esperienza tecnica accumulate in questo campo non vengono annientate dai bombardamenti.