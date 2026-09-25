Erdogan: l'accordo della Mecca non è contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Russia Today, Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, oggi venerdì in una conferenza stampa ha sottolineato che l'accordo della Mecca per la difesa comune tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan non è contro l'Iran, il regime sionista o qualsiasi altro paese.

Erdogan ha detto: Sarebbe sbagliato considerare l'accordo della Mecca per la difesa comune come una coalizione creata contro l'Iran, Israele o qualsiasi altra terza parte.

Ha aggiunto: Questo accordo riflette la responsabilità comune dei tre paesi di plasmare un futuro più sicuro, più pacifico e più prospero.

Il presidente della Turchia ha detto che Ankara da tempo sostiene la risoluzione dei problemi regionali da parte dei paesi della regione stessi. Ha sottolineato che questo accordo è stato concluso con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, aumentare il livello di deterrenza e garantire la stabilità a lungo termine.

Erdogan ha osservato: In questa fase, non è corretto parlare di una risposta militare automatica della Turchia a qualsiasi incidente che possa verificarsi in Iraq, Yemen o altrove.

L'accordo della Mecca si basa sul diritto all'autodifesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno di questi tre paesi è considerato un attacco a tutte le parti; mentre la natura e il volume degli aiuti saranno determinati sulla base della richiesta del paese attaccato e delle sue esigenze.

Questi aiuti possono includere dati di intelligence, supporto logistico e munizioni. A seconda del livello di minaccia, può essere considerato anche un sostegno militare più ampio, a condizione che i relativi meccanismi politici e militari determinino il modo e la formula dell'aiuto attraverso consultazioni e coordinamento.