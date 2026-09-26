Ghashghavi: L'Iran non è isolato; gli Stati Uniti affrontano sfide nella comunità internazionale

Hassan Ghashghavi, in un'intervista, riguardo al messaggio dell'azione recente della Russia e della Cina di porre il veto al progetto di risoluzione americano nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per estendere il mandato del Comitato per le sanzioni contro l'Iran, ha dichiarato: Questa azione è stata molto preziosa, e la perseveranza della Russia e della Cina nell'ultimo anno riguardo alle posizioni che hanno adottato è lodevole. La Russia e la Cina circa un anno fa hanno annunciato che il periodo di snapback è terminato e hanno mantenuto fermamente questa posizione.

Il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio consultivo islamico ha sottolineato: Alcune analisi all'interno del paese si basavano sul fatto che la Russia e la Cina non avrebbero accompagnato l'Iran fino alla fine e alla fine avrebbero fatto marcia indietro dalle loro posizioni, ma queste analisi su Russia e Cina erano sbagliate.

Ha detto: La perseveranza di questi due paesi in questa questione ha dimostrato che quelle analisi non erano corrette e che hanno mantenuto fermamente le loro posizioni a questo riguardo.

Ghashghavi, riferendosi ad alcune analisi sull'isolamento dell'Iran nella comunità internazionale, ha dichiarato: Anche l'analisi che dice che l'Iran è isolato nella comunità internazionale non è corretta. Alcuni dicono che l'Iran deve lavorare con il mondo, ma tre eventi hanno dimostrato che l'Iran non è isolato, e si può persino dire che gli Stati Uniti affrontano la sfida dell'isolamento nella comunità internazionale.

Ha continuato: Il primo evento è stato la questione dell'adesione dell'Iran alla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Nonostante l'opposizione degli Stati Uniti, i membri dell'Agenzia hanno votato e l'Iran è diventato membro della Conferenza generale dell'Organizzazione per l'energia atomica.

Il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento ha considerato il veto della Russia e della Cina al progetto di risoluzione americano come il secondo evento e ha detto: Il secondo evento è stato proprio questo veto alla risoluzione americana, che ha dimostrato che nelle questioni internazionali importanti ci sono paesi che non seguono le politiche americane.

Ghashghavi ha aggiunto: Il terzo evento è stato che la situazione è arrivata al punto che gli stessi Stati Uniti si sono sentiti isolati nel Consiglio per i diritti umani e ne sono usciti.

Ha osservato: Mi sorprende che alcuni dicano che l'Iran deve lavorare con la comunità internazionale e il mondo, mentre con "mondo" intendono solo l'Europa e l'America. La comunità internazionale non è limitata all'Europa e all'America, e diversi paesi svolgono un ruolo nelle equazioni internazionali.

Ghashghavi ha continuato: L'Europa e l'America hanno fallito nella questione dello snapback, e ciò è stato dovuto alla perseveranza della Russia e della Cina.

Il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento ha poi detto: È possibile che qualcuno dica che questa azione è stata dovuta ai propri interessi di Russia e Cina. È così ovunque; sia colui che ha presentato la risoluzione contro di noi probabilmente ha considerato i propri interessi, sia colui che l'ha posta il veto ha considerato i propri interessi. Pertanto, nelle relazioni internazionali è naturale che i paesi considerino i propri interessi, e questo non contraddice la cooperazione e l'interazione tra i paesi.

Ghashghavi ha sottolineato: L'Iran non è in alcun modo isolato nelle istituzioni internazionali. Dobbiamo continuare la nostra diplomazia e mantenere la nostra presenza attiva sulla scena diplomatica.