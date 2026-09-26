Fidan: Abbiamo discusso con gli Stati Uniti e l'Iran su come prevenire l'espansione della guerra

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'agenzia di stampa Russia Today, Hakan Fidan, ministro degli Affari esteri della Turchia, ha annunciato oggi sabato: Durante l'incontro del presidente Erdoğan con Trump, la questione di Gaza e gli ultimi sviluppi relativi alle tensioni intorno all'Iran sono stati discussi ed esaminati.

Il ministro degli Affari esteri della Turchia ha continuato: Le ingiustizie e i massacri commessi dal (regime) israeliano non rimangono più senza risposta come in passato. A seguito degli sforzi diplomatici intrapresi, la repressione e i massacri di Israele non rimangono più senza conseguenze; in altre parole, Israele ora deve pagare costi molto elevati per ogni azione che compie. Questo isolamento, che include il confronto con le conseguenze legali attraverso istituzioni come la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale, significa che Israele si trova ad affrontare condizioni a cui non è mai stato abituato e che non ha mai affrontato prima.

Hakan Fidan ha detto: Abbiamo discusso del «trattato della Mecca»; le minacce militari sono rivolte all'Arabia Saudita, e anche questa questione è stata affrontata. La priorità dovrebbe essere quella di continuare gli sforzi attraverso i canali diplomatici, evitare l'atmosfera di conflitto e prevenire il verificarsi di una nuova guerra.

Ha aggiunto: Abbiamo discusso con i nostri omologhi americani e iraniani su come prevenire l'espansione della guerra nella regione.