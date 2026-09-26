Protesta degli iracheni per condannare la restrizione dei voli iraniani

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Mayadeen, i residenti delle province di Bassora e Baghdad oggi pomeriggio, organizzando assembramenti popolari, hanno protestato contro le decisioni relative alla restrizione dei voli tra Iraq e Iran.

Gli organizzatori di questi assembramenti hanno descritto le azioni recenti come in linea con le richieste degli Stati Uniti e in linea con le sanzioni americane contro la Repubblica islamica dell'Iran, e hanno chiesto al governo iracheno di opporsi a queste decisioni.

Queste proteste si sono intensificate mentre anche alcune personalità politiche irachene hanno reagito a queste restrizioni.

In questo contesto, i deputati del parlamento di Bassora, annunciando l'inizio del processo di raccolta delle firme per la convocazione di una sessione d'emergenza in parlamento, hanno chiesto la presenza del primo ministro, del ministro dei Trasporti e del capo dell'Organizzazione dell'aviazione civile.

La folla di manifestanti presente nel centro di Baghdad ha anche gridato: «Se non riuscite a raggiungere Mosul, lasciate che combatta con noi!» La folla nel centro di Baghdad in un assembramento con slogan come «No, no al blocco!» ha respinto il divieto di volo con la Repubblica islamica e ha condannato le decisioni governative che sono in linea con la pressione americana.