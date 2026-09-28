Al-Nujaba: Nessun aeroporto in Iraq deve essere chiuso all'Iran

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando il sito di informazione di Al-Nujaba in Iraq, «Nazim al-Saidi», presidente del consiglio esecutivo del movimento Nujaba iracheno, alla cerimonia dell'anniversario del martirio del segretario generale di Hezbollah in Libano, ha dichiarato: Nella regione è in corso un complesso conflitto ideologico e geopolitico, il cui obiettivo del nemico è il crollo dell'asse della resistenza e l'imposizione di un nuovo ordine mondiale con la forza.

Ha aggiunto: La resistenza dei mujaheddin musulmani nell'asse della resistenza, guidata dall'Iran, è il fattore più importante nel far fallire i progetti egemonici. Secondo la testimonianza della storia, chiunque ha deposto la sua arma è stato tradito. L'America e il regime sionista non forniscono alcuna garanzia e capiscono solo il linguaggio della forza.

Ha detto: L'America, con il pretesto della sicurezza nazionale, si arroga il diritto di stazionare basi in tutto il mondo; ma agli sciiti dell'Iraq viene chiesto di rinunciare alle loro armi e alla loro sicurezza di fronte al nemico aggressore e tirannico!

Ha aggiunto: Le dichiarazioni di condanna e di espressione di disgusto non sono sufficienti, e limitarsi all'opposizione mediatica è una chiara evasione dalle responsabilità morali e politiche.

Ha sottolineato: Chiediamo la convocazione di una sessione straordinaria e urgente del parlamento per impedire la partecipazione dell'Iraq alle sanzioni ingiuste contro l'Iran. Il paese deve essere ripulito dalla presenza americana e i beni iracheni liberati. Se il parlamento tarderà, la nostra richiesta è la sospensione dell'adesione dei deputati delle fazioni di opposizione e l'interruzione dell'attività dei loro ministri nel governo.

Ha precisato: Tutti gli aeroporti dell'Iraq devono essere aperti ai voli iraniani e, reciprocamente, essere ripuliti dalle compagnie britanniche, e la garanzia della loro sicurezza e manutenzione deve essere interamente affidata a compagnie nazionali.

Al-Saidi ha detto: Il piano del nemico per compensare le sconfitte sul campo è trascinare le istituzioni di sicurezza nello scontro con la resistenza e accendere la fitna settaria. I capitolardi, con il pretesto del realismo politico, giustificano l'infiltrazione e il compromesso; ma la nostra posizione fondamentale è aiutare gli oppressi.

Ha dichiarato: Sottolineiamo che la resistenza è ancora in piedi e anche l'Hashd rimarrà. Gli sforzi dei martiri e dei mujaheddin sono l'unica garanzia di sovranità e stabilità dell'Iraq.