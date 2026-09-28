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Al-Nujaba: Nessun aeroporto in Iraq deve essere chiuso all'Iran

28 settembre 2026 - 21:27
Codice notizia: 1871261
Source: ABNA24
Al-Nujaba: Nessun aeroporto in Iraq deve essere chiuso all'Iran

Il presidente del consiglio esecutivo del movimento iracheno Al-Nujaba ha dichiarato: Tutti gli aeroporti dell'Iraq devono essere aperti ai voli iraniani e, reciprocamente, essere ripuliti dalle compagnie britanniche.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando il sito di informazione di Al-Nujaba in Iraq, «Nazim al-Saidi», presidente del consiglio esecutivo del movimento Nujaba iracheno, alla cerimonia dell'anniversario del martirio del segretario generale di Hezbollah in Libano, ha dichiarato: Nella regione è in corso un complesso conflitto ideologico e geopolitico, il cui obiettivo del nemico è il crollo dell'asse della resistenza e l'imposizione di un nuovo ordine mondiale con la forza.

Ha aggiunto: La resistenza dei mujaheddin musulmani nell'asse della resistenza, guidata dall'Iran, è il fattore più importante nel far fallire i progetti egemonici. Secondo la testimonianza della storia, chiunque ha deposto la sua arma è stato tradito. L'America e il regime sionista non forniscono alcuna garanzia e capiscono solo il linguaggio della forza.

Ha detto: L'America, con il pretesto della sicurezza nazionale, si arroga il diritto di stazionare basi in tutto il mondo; ma agli sciiti dell'Iraq viene chiesto di rinunciare alle loro armi e alla loro sicurezza di fronte al nemico aggressore e tirannico!

Ha aggiunto: Le dichiarazioni di condanna e di espressione di disgusto non sono sufficienti, e limitarsi all'opposizione mediatica è una chiara evasione dalle responsabilità morali e politiche.

Ha sottolineato: Chiediamo la convocazione di una sessione straordinaria e urgente del parlamento per impedire la partecipazione dell'Iraq alle sanzioni ingiuste contro l'Iran. Il paese deve essere ripulito dalla presenza americana e i beni iracheni liberati. Se il parlamento tarderà, la nostra richiesta è la sospensione dell'adesione dei deputati delle fazioni di opposizione e l'interruzione dell'attività dei loro ministri nel governo.

Ha precisato: Tutti gli aeroporti dell'Iraq devono essere aperti ai voli iraniani e, reciprocamente, essere ripuliti dalle compagnie britanniche, e la garanzia della loro sicurezza e manutenzione deve essere interamente affidata a compagnie nazionali.

Al-Saidi ha detto: Il piano del nemico per compensare le sconfitte sul campo è trascinare le istituzioni di sicurezza nello scontro con la resistenza e accendere la fitna settaria. I capitolardi, con il pretesto del realismo politico, giustificano l'infiltrazione e il compromesso; ma la nostra posizione fondamentale è aiutare gli oppressi.

Ha dichiarato: Sottolineiamo che la resistenza è ancora in piedi e anche l'Hashd rimarrà. Gli sforzi dei martiri e dei mujaheddin sono l'unica garanzia di sovranità e stabilità dell'Iraq.

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