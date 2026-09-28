Mosca: Condanniamo l'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il rappresentante della Russia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella riunione di questo organo internazionale riguardo al regime sionista, ha dichiarato: Condanniamo l'espansione degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati.
Ha poi aggiunto: La ragione della posizione di Mosca su questa questione è che questa misura impedisce la realizzazione della soluzione a due Stati.
Il rappresentante di Mosca nel Consiglio di Sicurezza ha inoltre aggiunto: Non esiste alcuna alternativa alla soluzione a due Stati per raggiungere una pace giusta e globale in tutto il Medio Oriente (Asia occidentale).
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