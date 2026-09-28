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Mosca: Condanniamo l'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati

28 settembre 2026 - 21:29
Codice notizia: 1871265
Source: ABNA24
Mosca: Condanniamo l'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati

Il rappresentante della Russia nel Consiglio di Sicurezza, nella riunione di questo organo internazionale sul regime sionista, ha dichiarato: Mosca condanna l'espansione degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il rappresentante della Russia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella riunione di questo organo internazionale riguardo al regime sionista, ha dichiarato: Condanniamo l'espansione degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati.

Ha poi aggiunto: La ragione della posizione di Mosca su questa questione è che questa misura impedisce la realizzazione della soluzione a due Stati.

Il rappresentante di Mosca nel Consiglio di Sicurezza ha inoltre aggiunto: Non esiste alcuna alternativa alla soluzione a due Stati per raggiungere una pace giusta e globale in tutto il Medio Oriente (Asia occidentale).

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