Le forze armate iraniane e i combattenti della resistenza daranno una risposta devastante a ogni minaccia

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il maggior generale Abdulrahim Abdullahi, capo di stato maggiore delle forze armate e comandante della base centrale di Hazrat Khatam al-Anbia (pace su di lui), in un messaggio in occasione del secondo anniversario del martirio di Sayyed Hassan Nasrallah, ex segretario generale di Hezbollah in Libano, riferendosi agli sforzi del nemico sionista-americano per indebolire il fronte della resistenza, ha dichiarato: Il nemico pensava che con l'eliminazione fisica del Sayyed della resistenza, il pilastro della tenda della resistenza sarebbe crollato, ma i calcoli del nemico sono falliti di nuovo.

Ha aggiunto: Il fronte della resistenza non solo non è stato indebolito, ma ha raggiunto un'integrità strategica manifesta e nascosta.

Il maggior generale Abdullahi, sottolineando la continuità del cammino del martire Sayyed Hassan Nasrallah, ha notato: Il cammino di quel martire in Libano, Palestina, Yemen, Iraq e nei punti più remoti della geografia della resistenza e della rivendicazione del diritto continua con fermezza.

Il capo di stato maggiore delle forze armate ha inoltre precisato: Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, insieme ai mujaheddin e ai combattenti della resistenza islamica, stanno con piena preparazione per una risposta decisiva e devastante a ogni minaccia contro la umma islamica.