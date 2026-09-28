La Germania sottolinea il sostegno alla Corte penale internazionale contro la pressione americana

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Anadolu, Johann Wadephul, ministro degli Esteri tedesco, ha detto che il suo paese insieme ai suoi partner internazionali sosterrà la Corte penale internazionale affinché questo organo possa continuare a svolgere i suoi compiti.

Riferendosi all'aumento delle pressioni contro le istituzioni internazionali, ha sottolineato che il sostegno alla Corte per la Germania non è solo una questione di politica estera, ma fa parte della responsabilità storica di questo paese.

L'America non riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale e negli ultimi anni ha imposto sanzioni contro questo organo e i suoi funzionari. Donald Trump anche la settimana scorsa all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiesto agli stati membri di ritirarsi dalla Corte.