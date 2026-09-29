Araqchi: La risposta della parte americana ci sarà trasmessa

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, «Seyed Abbas Araqchi», ministro degli Affari esteri del nostro Paese, lunedì ora locale, incontrando i giornalisti iraniani riguardo al suo ultimo incontro con il mediatore qatariota e a uno degli obiettivi del viaggio a New York per partecipare all'ottantunesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato: Un altro obiettivo che abbiamo perseguito (nel viaggio a New York), e che era un obiettivo molto importante, era far conoscere al mondo la posizione del Paese nel campo della guerra e in particolare riguardo allo Stretto di Hormuz. Esistono condizioni che sono state sottolineate dalla Guida Suprema e queste condizioni devono essere attuate affinché lo Stretto di Hormuz sia aperto.

Il ministro degli Affari esteri ha sottolineato: La nostra missione era far conoscere queste condizioni sia alla parte americana sia a tutti gli altri Paesi, affinché la comunità internazionale sia informata che l'Iran ha un piano al riguardo, le sue condizioni sono del tutto giuste e ragionevoli, e se gli americani affermano di cercare un accordo o una soluzione pacifica, noi abbiamo presentato questa soluzione.

Araqchi ha sottolineato: Ora, in verità, è diventato chiaro a tutti che l'Iran, nonostante tutte le ingiustizie subite e le guerre che gli sono state imposte, sul piano diplomatico ha parola, logica e soluzione, e così come è pronto alla guerra, è pronto anche alla diplomazia, e penso che questo abbia molto elevato la nostra posizione e abbia cambiato lo sguardo dei Paesi verso di noi, e abbia mostrato che non è l'Iran a fare il bellicista, ma l'America.

Il ministro degli Affari esteri ha proseguito: L'Iran è costantemente sia pronto alla guerra sia risponde militarmente alle loro azioni, e sul piano diplomatico ha qualcosa da dire e apre la strada, e ha una propria logica.

Araqchi ha detto: Il nostro piano, noto come piano in sette punti, è stato trasmesso agli americani attraverso il mediatore qatariota; nonostante le dichiarazioni fatte dal presidente americano, io ho detto che attendiamo una risposta ufficiale dell'America attraverso i mediatori.

Il ministro degli Affari esteri ha aggiunto: Oggi (lunedì) uno dei mediatori qatarioti ha avuto un nuovo incontro con noi, abbiamo avuto delle discussioni. Si è parlato di idee e di come si possa aprire la strada alla realizzazione delle condizioni dell'Iran e di come realizzare queste condizioni.

Araqchi ha sottolineato: Avevano delle idee e abbiamo avuto una discussione che sarà nuovamente presentata alla parte americana, e poi la risposta finale della parte americana ci sarà trasmessa, e spero che ciò avvenga entro domani (martedì).