Israel Hayom: Gli assassini di Israele non hanno distrutto la catena di comando di Hamas

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il giornale sionista Israel Hayom in un rapporto, mentre esprimeva preoccupazione per l'elevata velocità di ricostruzione delle strutture di Hamas, ha scritto che le operazioni militari e gli assassini che il regime sionista ha compiuto contro i leader di questo movimento non sono riusciti a distruggere la sua catena di comando in modo tale da impedire la ricostruzione delle sue capacità.

Secondo questo rapporto, Hamas, designando vice e successori per i suoi comandanti, ha reso possibile la continuazione delle attività delle sue strutture militari e organizzative, e allo stesso tempo, il cessate il fuoco e le pressioni internazionali hanno anche limitato la capacità del regime sionista di avviare un'altra vasta operazione militare nella Striscia di Gaza.

Israel Hayom aggiunge che, nonostante l'assassinio di gran parte dei vecchi leader e comandanti di Hamas, tra cui Mohammed Deif, Mohammed Sinwar, Marwan Issa e diversi altri, è emersa una nuova generazione di comandanti in questo movimento che ha acquisito esperienza durante gli anni di guerra.

Come scrive questo giornale, anche alcuni comandanti delle brigate e dei battaglioni di Hamas nel nord della Striscia di Gaza sono ancora presenti, e questo movimento è riuscito a preservare parte della sua capacità di gestire le operazioni e di mantenere attive le sue varie strutture.

Questa analisi ha inoltre sottolineato che il successo di Hamas nel ripristinare parte della sua potenza militare e amministrativa, nonostante i vasti danni subiti, ha nuovamente sollevato la necessità di formare una commissione d'inchiesta nel regime sionista sui fallimenti del 7 ottobre e anche sui risultati dei precedenti round di guerra.

Secondo questo rapporto, l'esperienza passata ha dimostrato che l'assassinio di comandanti e la distruzione di parte delle capacità dei gruppi palestinesi non hanno necessariamente impedito la designazione di successori e la ricostruzione delle loro strutture, e in molti casi, l'impatto di questi attacchi è stato limitato e temporaneo.