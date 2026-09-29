Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr citando RIA Novosti, «Kirill Dmitriev», rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri, ha detto che la crisi sul mercato del carburante diesel in Inghilterra è il risultato diretto delle politiche belliciste perseguite dai burocrati inglesi.

In un messaggio sul social network X ha scritto: «La crisi del diesel in Inghilterra è il risultato diretto della politica bellicista dei burocrati inglesi. Amano spararsi a entrambi i piedi e distruggere la civiltà occidentale.»

Le dichiarazioni di Dmitriev sono state fatte dopo che il prezzo del diesel in Inghilterra ha raggiunto un nuovo record storico. La società di servizi automobilistici «RAC» ha annunciato che il prezzo medio del diesel in questo paese ha raggiunto 199,18 pence per litro.

Secondo i rapporti recenti, l'aumento del prezzo del carburante in Inghilterra è associato a perturbazioni globali nell'approvvigionamento energetico, agli sviluppi in Medio Oriente e alla riduzione della capacità di raffinazione di questo paese. Reuters ha anche riferito che il prezzo del diesel in Inghilterra, sotto l'influenza della crisi energetica causata dall'aggressione contro il territorio dell'Iran, ha raggiunto un nuovo record.