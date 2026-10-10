La strategia elettorale di Trump e i rischi per l'Iran fino a metà gennaio

Hossein Rajaei, esperto politico; Donald Trump è ben consapevole che in caso di probabile sconfitta alle elezioni di medio termine al Congresso americano, ha a disposizione solo due mesi d'oro (da metà novembre a metà gennaio) prima dell'insediamento del nuovo Congresso per risolvere il dossier iraniano. Dal suo punto di vista, ottenere una vittoria decisiva contro l'Iran è l'unico modo per liberarsi dalla pressione di un Congresso democratico. Pertanto, l'ipotesi che questo «giocatore d'azzardo» metta ancora una volta a rischio il proprio futuro e quello del suo paese e utilizzi tutte le forze militari, economiche e politiche dell'America per mettere in ginocchio la nazione iraniana non è irrealistica. In caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni, la sua strategia sarà comunque quella di sacrificare le risorse del popolo americano a favore dei propri interessi personali e di quelli dei suoi familiari; con la differenza che in quello scenario avrà un'opportunità di due anni per un conflitto con la nazione iraniana

D'altra parte, Trump non desidera, prima delle elezioni di medio termine, essere coinvolto in una guerra ampia e prolungata con l'Iran. Un tale scontro potrebbe aggravare la crisi energetica in America e, aumentando il malcontento pubblico, causare una sconfitta ancora più pesante per i repubblicani al Congresso. Trump ha disperatamente bisogno del sostegno di questi rappresentanti contro una probabile maggioranza democratica, e perdere il loro sostegno o la caduta della sua posizione di partito sarebbe un colpo mortale per il suo futuro politico. In tali condizioni, dal punto di vista suo e del suo team di consiglieri, condurre un'operazione lampo e rumorosa e successivamente annunciare la fine della guerra è un'opzione più preferibile per instillare almeno negli elettori insoddisfatti della situazione dei prezzi un senso di vittoria

La configurazione militare degli americani nella regione nelle ultime settimane e le loro consultazioni con i funzionari israeliani e i leader dei paesi europei e arabi indicano l'esistenza di un tale piano. Piani come l'attacco simultaneo alla montagna Kelang e agli obiettivi di assassinio nel settimo giorno di ottobre (anniversario dell'operazione Diluvio di Al-Aqsa), avrebbero potuto sia aiutare notevolmente Netanyahu alle elezioni israeliane sia aiutare la situazione di Trump e dei repubblicani alle elezioni al Congresso

Il motivo per cui l'attuazione di questo piano è stata ritardata può essere ricercato in due fattori: in primo luogo, un tale piano si basa sul presupposto che l'annuncio della fine della guerra legherà le mani dell'Iran per una risposta ampia e la parte iraniana si limiterà al massimo a prendere di mira basi militari americane già distrutte. Il secondo fattore è che l'efficacia di questo piano dipende dalla disponibilità degli obiettivi di assassinio e dalla creazione di caos interno in Iran