Generale Mohebbi: La guerra dell'America è con l'Iran o con il popolo americano?

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il generale Hossein Mohebbi, portavoce dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, in reazione alla notizia dei problemi economici del popolo americano dopo l'attacco di questo paese contro la nazione iraniana, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: Cosa significano i costi esorbitanti per inviare un nuovo gruppo sul teatro di guerra, contemporaneamente al balzo dei prezzi in America e al nuovo prelievo dalle riserve petrolifere di questo paese?!

Ha poi continuato, ponendo una domanda, e ha aggiunto: È una guerra con l'Iran o con il popolo americano?