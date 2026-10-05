L'Iran è serio sul percorso della diplomazia; così come è serio nella propria difesa

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari esteri del nostro paese, domenica mattina, in una riunione con gli ambasciatori e i capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici delle organizzazioni internazionali residenti a Teheran, ha illustrato le posizioni della Repubblica islamica dell'Iran riguardo agli sviluppi regionali e ha presentato un rapporto sulle attività diplomatiche della delegazione del nostro paese inviata all'ottantunesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Sottolineando la presenza efficace e autorevole della Repubblica islamica dell'Iran alla sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha illustrato le principali misure adottate durante la presenza a New York, tra cui le consultazioni svolte con presidenti e ministri degli Esteri di oltre 60 paesi e alti dirigenti di organizzazioni regionali e internazionali, i colloqui con think tank e media.

Il ministro degli Affari esteri, sottolineando la determinazione della Repubblica islamica dell'Iran a proteggere i diritti e gli interessi nazionali dell'Iran, ha fornito spiegazioni sull'iniziativa proposta dall'Iran per riportare la sicurezza nello Stretto di Hormuz entro 7 giorni e ha precisato che il mondo è chiaramente testimone della buona volontà e della continua serietà dell'Iran nell'uso della diplomazia per prevenire l'escalation delle tensioni.

Araghchi ha aggiunto: è diventato chiaro a tutti in questa sessione che la Repubblica islamica dell'Iran è seria sul percorso della diplomazia; così come è seria e determinata nella propria difesa.

Il ministro degli Affari esteri, spiegando la posizione di principio della Repubblica islamica dell'Iran nei confronti delle richieste eccessive dell'America, ha precisato: se i nemici sceglieranno nuovamente il percorso dello scontro militare e della guerra, la risposta dell'Iran sarà molto più ferma e decisa rispetto al passato.

Araghchi inoltre, condannando i comportamenti ignobili dei funzionari americani nei confronti della delegazione della Repubblica islamica dell'Iran, tra cui l'affermazione dell'espulsione dei membri della delegazione, ha osservato che l'ingresso e l'uscita della delegazione iraniana sono avvenuti secondo il programma precedentemente annunciato; tuttavia, i funzionari americani, per compensare il loro fallimento nell'imporre l'isolamento dell'Iran, hanno fatto ricorso a menzogne e all'affermazione dell'espulsione della delegazione iraniana, il che da un lato è un'ammissione evidente della violazione da parte dell'America dei suoi obblighi internazionali in qualità di ospite delle Nazioni Unite, e dall'altro mostra la rabbia dei funzionari americani per la presenza efficace della Repubblica islamica dell'Iran nel più importante evento internazionale.