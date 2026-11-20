Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in reazione ai tentativi dei dirigenti del giornale New York Times di giustificare la pubblicazione di affermazioni infondate sul legame tra le dighe iraniane e le installazioni militari, ha scritto sul suo account in uno dei social network: in seguito alla reazione ferma dell'Iran e all'espressione diffusa di disgusto dell'opinione pubblica nei confronti dell'articolo infondato del New York Times che cercava di suggerire un legame tra le dighe iraniane e le installazioni militari, sono stato invitato da questo giornale a un'intervista, ma non ho accettato.

Ha aggiunto: il New York Times, deviando dai principi fondamentali del giornalismo professionale e avanzando affermazioni infondate riguardo alle dighe iraniane, si è di fatto messo al servizio della promozione della narrazione degli aggressori che nella guerra illegale contro l'Iran hanno mostrato la loro totale indifferenza al diritto umanitario internazionale e ai principi morali più elementari.

Baghai ha osservato: la risposta del New York Times alle critiche, invece di scuse esplicite e assunzione di responsabilità, non è stata altro che un gioco di parole e un tentativo di giustificare l'affermazione iniziale; ma cambiare la formulazione di un'affermazione non le produce documenti e prove e non esonera quel media dalla responsabilità.

Ha sottolineato: un media che agisce in linea con gli interessi della macchina propagandistica di guerra non può contemporaneamente pretendere di preservare la credibilità del giornalismo professionale o aspettarsi che altri ricostruiscano la sua credibilità perduta.