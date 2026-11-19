Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il generale di brigata Mohammad Akraminia, portavoce dell'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, ha dichiarato: attualmente il nemico non osa avvicinarsi ai confini del paese e si trova a una distanza superiore a 400 chilometri dai confini.

Amir Akraminia ha detto: la terza guerra imposta ci ha portato a rivedere la gestione dello Stretto di Hormuz, e finché il nemico non accetterà le nostre condizioni, lo Stretto di Hormuz non sarà aperto.

Definendo falsa la notizia del transito di 20 milioni di barili di petrolio al giorno attraverso lo Stretto di Hormuz, ha aggiunto: da est a ovest lo Stretto di Hormuz è sotto la sorveglianza e il controllo delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il portavoce dell'Esercito ha dichiarato: le nostre forze combattenti sono pronte a rispondere al nemico aggressore anche prima rispetto alle due guerre precedenti.

Ha aggiunto: dico ai paesi vicini che noi siamo vostri fratelli e gli americani non vi portano sicurezza; per creare una sicurezza endogena nella regione, espellete l'esercito terrorista americano dai vostri paesi.

Amir Akraminia ha detto: distruggere la capacità militare, missilistica e nucleare, cambiare il regime della rivoluzione islamica, dividere il paese e il fronte della resistenza erano gli obiettivi del nemico, ma non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi.

Il portavoce dell'Esercito ha aggiunto: l'attacco alla grandezza, alla civiltà e all'indipendenza dell'Iran islamico è stato uno degli obiettivi più importanti del nemico americano e sionista nell'aggressione contro il nostro caro paese.