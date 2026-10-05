Sardar Fadwi: il popolo iraniano non ha la minima paura dell'America

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna, Sardar Ali Fadwi, capo del gruppo dei consiglieri del comandante in capo del Corpo dei Guardiani, domenica sera in un'intervista speciale di attualità ha dichiarato: lo Stretto di Hormuz durante tutti questi lunghi mesi è stato senza dubbio sotto il controllo dell'Iran.

Il capo del gruppo dei consiglieri del comandante in capo del Corpo dei Guardiani ha proseguito: la potenza militare dell'America è marittima; ciò significa che nella sua marina ha sia forze terrestri che forze aeree. Pertanto, la manifestazione della potenza militare dell'America risiede nella sua marina.

Fadwi ha aggiunto: gli americani sono stati presenti nel Golfo Persico dal 1853, ma ora per la prima volta nessun natante americano è presente non solo nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar d'Oman, ma nemmeno nel nord dell'Oceano Indiano.

Ha detto: gli americani sono fuggiti e si sono allontanati di oltre mille chilometri dai nostri confini. Questo non è avvenuto per loro volontà, ma è il risultato dell'autorità della Repubblica Islamica dell'Iran e della marina del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica.

Sardar Fadwi ha detto: gli americani sostengono di poter far passare al massimo tre-quattro milioni di barili di petrolio attraverso la rotta meridionale dello Stretto di Hormuz e al di fuori della zona ufficialmente dichiarata dall'Iran; una cifra che, rispetto al volume di petrolio che passa attraverso questo stretto, non è significativa.

Il capo del gruppo dei consiglieri del comandante in capo del Corpo dei Guardiani ha aggiunto: in precedenza ogni giorno più di 20 milioni di barili di petrolio passavano ufficialmente attraverso lo Stretto di Hormuz, e inoltre una certa quantità di petrolio veniva esportata in modo non ufficiale.

Ha proseguito: il 46 per cento delle esportazioni mondiali di petrolio passava attraverso lo Stretto di Hormuz. La cifra del 20 per cento che viene menzionata riguarda il consumo mondiale di petrolio; poiché molti paesi consumano il proprio petrolio prodotto e non hanno esportazioni.

Fadwi ha aggiunto: ora l'esportazione di petrolio attraverso questa rotta è confrontata con una perturbazione fondamentale, e proprio questo fatto ha avuto un impatto esteso sull'economia mondiale, sull'America e sull'Europa.