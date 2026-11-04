Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita l'emittente CBS, «Ilhan Omar», deputata attuale del Partito Democratico alla Camera dei rappresentanti americana, ha ottenuto la vittoria nelle elezioni del quinto distretto dello stato del Minnesota contro John Nigel, candidato repubblicano.

Omar dal 2019 rappresenta il quinto distretto del Minnesota. Questo distretto comprende la città di Minneapolis e la sua periferia vicina ed è considerato uno dei distretti più fortemente inclini al Partito Democratico in America.

John Nigel, il rivale repubblicano di Omar, aveva precedentemente prestato servizio nella polizia dello stato del Minnesota e nella sua campagna elettorale sottolineava temi come il miglioramento della situazione sanitaria e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere.

Ilhan Omar, nata il 3 ottobre 1982 (11 Mehr 1361) in Somalia, nell'infanzia insieme alla sua famiglia è emigrata in America come rifugiata. È entrata alla Camera dei rappresentanti nelle elezioni del 2018 e ha iniziato la sua attività da gennaio 2019. Omar è la prima donna di origine somala e una delle prime due donne musulmane entrate alla Camera dei rappresentanti americana.