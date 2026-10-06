Amir Hatami: In caso di nuovo errore del nemico, daremo una risposta schiacciante

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il maggiore generale Amir Hatami, comandante in capo dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, durante la sua presenza nella provincia di Fars, ha ispezionato le unità dell'esercito dislocate in questa provincia e ha valutato il morale combattivo del personale, la prontezza dei equipaggiamenti e la capacità difensiva di queste unità.

Il maggiore generale Hatami, tra i comandanti e i responsabili di queste unità, apprezzando gli sforzi, la solidarietà e la cooperazione delle forze armate, ha dichiarato: La cooperazione e la sinergia delle forze armate nella provincia di Fars sono un modello adeguato di coesione e coordinamento tra le forze, e tali modelli devono essere rafforzati anche in altre regioni.

Menzionando i risultati delle forze armate nella recente guerra e dichiarando che la Repubblica Islamica dell'Iran ha vinto nella recente guerra, ha sottolineato: In guerra ci sono danni, ma ciò che conta è il risultato della guerra, che invece della capitolazione ha portato dignità e gloria al paese.

Il comandante in capo dell'esercito, proseguendo sottolineando che la guerra non è ancora terminata, ha dichiarato: Il nemico, dopo il fallimento sul campo militare, si è rivolto ad altri metodi e attraverso sanzioni e pressione economica cerca di mettere sotto pressione il popolo, e accanto a ciò persegue molte azioni per creare insicurezza e caos. Le forze armate, mantenendo la prontezza e la vigilanza, in caso di nuovo errore del nemico daranno una risposta schiacciante alle sue minacce.

Il maggiore generale Hatami, menzionando l'importanza dei risultati strategici del paese dalle guerre imposte, ha sottolineato: Dobbiamo utilizzare le opportunità create per consolidare la vittoria e allontanare l'ombra della guerra dal paese, e su questa strada continuare la resistenza e la perseveranza.

Ha considerato l'iniziativa e la creatività una delle componenti più importanti della prontezza al combattimento e ha detto: Ogni creatività che possa sconvolgere i calcoli del nemico è preziosa. Il nemico agisce sulla base di calcoli, addestramento e pianificazione, e ogni nuova iniziativa può cambiare questi calcoli.

Il comandante in capo dell'esercito ha dichiarato: La guerra è un campo di resilienza; la parte che riuscirà a mostrare maggiore resistenza e resilienza, alla fine vincerà, e noi come parte difensiva disponiamo di un'elevata capacità di resilienza nel paese e nelle forze armate. Ci consideriamo sulla via della difesa del diritto e confidiamo nelle promesse divine, e con questa convinzione continuiamo il cammino del confronto con il nemico e della difesa del paese.