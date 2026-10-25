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Il presidente della commissione per la sicurezza nazionale: Renderemo Israele inabitabile in meno di un'ora!

25 ottobre 2026 - 09:21
Codice notizia: 1882217
Source: ABNA24
Il presidente della commissione per la sicurezza nazionale: Renderemo Israele inabitabile in meno di un'ora!

Ebrahim Azizi ha scritto sul suo account in ebraico: "Sappiate che in caso di qualsiasi azione contro la nostra sicurezza e i nostri interessi nazionali, rendere inabitabili i territori occupati richiederà meno di un'ora."

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Ebrahim Azizi, presidente della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento, ha scritto sul suo account su uno dei social network: "Sappiate che in caso di qualsiasi azione contro la nostra sicurezza e i nostri interessi nazionali, rendere inabitabili i territori occupati richiederà meno di un'ora."

Nell'immagine pubblicata sul suo account, Azizi ha mostrato le infrastrutture vitali del regime sionista, tra cui dissalatori, ponti vitali e impianti energetici.

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