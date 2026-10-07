Rubio: lo Stretto di Hormuz è aperto!

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha affermato che Washington non può accettare che un paese abbia il controllo di una rotta marittima vitale.

Rubio in una conferenza stampa in Grecia ha detto che devono esistere rotte e fonti diversificate per l'approvvigionamento energetico e che l'America non può accettare la dipendenza da una particolare rotta marittima.

Per influenzare la crisi e i prezzi dell'energia in linea con i funzionari del suo paese, ha affermato: lo Stretto di Hormuz è aperto e la quantità di petrolio che ora ne esce è esattamente la stessa quantità che ne usciva prima della sua chiusura.

Il segretario di Stato americano inoltre, senza prestare attenzione alla malafede e alle richieste eccessive del suo paese nei confronti dell'Iran, ha affermato: l'Iran non è riuscito a sfruttare diverse opportunità per raggiungere un accordo con Washington sul suo programma nucleare.

Rubio ha affermato che l'Iran non otterrà mai armi nucleari e che Teheran cerca di ritirare le forze americane dalla regione; un'azione che, secondo lui, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, non accetterà.

Ha inoltre affermato che l'Iran ha perso il controllo completo dello Stretto di Hormuz.

Le dichiarazioni del segretario di Stato americano sono state fatte mentre i prezzi del carburante e dell'energia negli Stati Uniti e nei paesi europei hanno raggiunto record e continuano ad aumentare.