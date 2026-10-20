I centri di intelligenza artificiale e nuove tecnologie degli Stati Uniti saranno l'obiettivo dell'Iran nella prossima guerra

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Alaeddin Boroujerdi, membro della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio consultivo islamico (Parlamento), in un'intervista al programma Internet "Mokhtasat", sottolineando la necessità per l'Iran di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), ha dichiarato: il TNP non è stato creato dalla Repubblica Islamica, e l'Iran pre-rivoluzionario era anch'esso membro del TNP, e dopo la rivoluzione ciò è stato approvato dal Parlamento. La nostra adesione significa che ci impegniamo a non fabbricare una bomba nucleare.

Ha aggiunto: considerando che il ritiro dal TNP significa "assenza di impegno a non fabbricare una bomba nucleare", se un paese vuole ritirarsi da questo trattato, questa decisione avrà sicuramente vaste conseguenze politiche. Quando si rimuove l'impegno a non fabbricare una bomba atomica, significa che si entra nella fase di fabbricazione di armi nucleari. Il ritiro dal TNP è una leva che dobbiamo assolutamente usare nella nostra retorica.

Il deputato del popolo di Larestan, Khonj, Gerash, Evaz e Jouyom ha aggiunto a questo proposito: il ritiro dal TNP metterà i nostri paesi amici in una situazione difficile nell'interazione con il nostro paese. Questi paesi attualmente ci difendono fermamente perché l'Iran si impegna ad accettare le regole dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e quindi è contro la fabbricazione di una bomba nucleare; ma quando si entra nello spazio della non-obbligazione, loro (i paesi amici dell'Iran) non avranno più argomenti per difendersi.

Boroujerdi ha aggiunto: pertanto le conseguenze di questa vicenda sono grandi, ma questa decisione, se un giorno dovrà essere presa, dovrà essere presa con i suoi requisiti, e naturalmente l'organo di determinazione di queste questioni è il Consiglio supremo della sicurezza nazionale.

Boroujerdi, in un'altra parte di questa intervista, riguardo ai dettagli della risposta degli Stati Uniti alle sette condizioni dell'Iran, ha dichiarato: per quanto ne so, hanno accettato le nostre condizioni, tuttavia hanno aggiunto anche le proprie condizioni. Non ho informazioni precise, ma ritengo che le condizioni americane riguardino sicuramente la questione nucleare e la consegna o la diluizione di materiali nucleari arricchiti al 60 per cento.

Il deputato del popolo di Larestan, Khonj, Gerash, Evaz e Jouyom ha aggiunto: gli americani non hanno altra scelta che accettare le condizioni dell'Iran, poiché hanno definito interessi per se stessi nei paesi arabi del litorale del Golfo Persico, e noi sicuramente non permetteremo all'America di avere la sua precedente presenza nella regione.

Boroujerdi, sottolineando le recenti minacce di Trump di un attacco militare all'Iran, ha dichiarato: uno degli assi importanti degli interessi americani nella nostra regione è l'investimento nelle nuove tecnologie e nell'intelligenza artificiale, e tutti questi interessi e centri sono sotto la nostra osservazione, e in una possibile prossima guerra colpiremo sicuramente questi centri; allora gli americani capiranno chi è il perdente e chi è il vincitore.